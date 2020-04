Coronavirus: près de sept millions de salariés en chômage partiel

Le dispositif coûtera "plus de 20 milliards", selon la ministre du Travail.

Muriel Pénicaud, le 1er avril 2020, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Muriel Pénicaud a actualisé le chiffre, en constante progression, des salariés pour lesquels leur entreprise a demandé le chômage partiel : ils sont désormais 6,9 millions, un nouveau record, sur près de 20 millions de salariés du privés. Au total, 628.000 entreprises ont recouru à ce dispositif.

Le coût, partagé entre l'Etat et l'Unédic, l'organisme qui gère l'assurance chômage, "sera très important, de plus de 20 milliard d'euros", a précisé Muriel Pénicaud ce jeudi 9 avril. "C'est un investissement qui vaut la peine" car il évite des licenciements massifs, a-t-elle réaffirmé. Lors de la crise de 2008, ce dispositif n'avait pas été autant développé par le gouvernement de l'époque et "700.000 personnes ont perdu leur emploi", a-t-elle rappelé. Le dispositif du chômage partiel permet au salarié d'être indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net.

Vers des mesures renforcées pour les TPE et les indépendants

Interrogée pour savoir si le gouvernement envisageait d'interdire le licenciement, comme le réclament des syndicats, elle a expliqué que "l'histoire a prouvé que ça ne marche pas du tout, sinon ça devient vite un refus d'embaucher" de l'employeur. La ministre a également indiqué que le gouvernement réfléchissait à améliorer l'indemnisation des indépendants, qui peuvent actuellement déjà recourir au fonds de solidarité. "On envisage d'aller au-delà des 1.500 euros d'indemnités pour eux parce que pour certains, c'est très difficile" .

Augmentations journalières des morts du Covid-19 en France, des personnes en réanimation, des hospitalisation et des sorties d'hôpital, au 8 avril ( AFP / )

"Aujourd'hui, il y a 1.500 euros qui sont acquis de droit (dans le cadre du fonds) si vous avez une perte de chiffre d'affaires de 50%, et puis il peut y avoir 2.000 euros en plus, mais ces critères là sont à l'étude pour voir si on peut les améliorer", a-t-elle dit. La veille, Bruno Le Maire avait abondé en ce sens, ouvrant la porte à d'éventuelles annulation de charges et d'extension du fonds de solidarité pour les petits commerces les plus en difficulté.