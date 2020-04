Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Près de 14.000 morts en Italie Reuters • 02/04/2020 à 19:44









CORONAVIRUS: PRÈS DE 14.000 MORTS EN ITALIE ROME (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 760 morts au cours des 24 dernières heures en Italie, où le bilan, qui est le plus lourd au monde, s'élève à 13.915 décès, a annoncé jeudi la Protection civile. Elle fait en outre état de 4.668 nouveaux cas, ce qui porte le total à 115.242. La veille, 727 décès supplémentaires et 4.782 cas de plus avaient été signalés. Le nombre de nouveaux cas est compris depuis quatre jours entre 4.050 et 4.782, ce qui semble confirmer que le pic de l'épidémie est passé. Le maximum a été atteint le 21 mars avec 6.557 cas supplémentaires. Le total des guérisons s'élève jeudi à 18.278, alors qu'il était de 16.847 la veille, et 4.053 personnes se trouvent en soins intensifs, soit 18 de plus que mercredi. Les décès dénombrés en Italie représentent 28% du bilan mondial. (Crispian Balmer, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

