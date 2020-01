Coronavirus : première contamination entre humains en Allemagne

Alors que plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Japon et la France, se mobilisent ce mardi pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d'une épidémie de pneumonie virale qui dépasse les 100 morts en Chine, la première contamination entre humains est détectée en Allemagne.Le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de l'Etat régional de Bavière, où le patient est hospitalisé.Il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen, les autres patients signalés en Europe ayant été infectés lors d'un séjour en Chine.Contaminé par une collègue venue de ChineIl s'agit d'un homme âgé de 33 ans travaillant pour un équipementier automobile en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, qui a été contaminé en janvier par une collègue venue de Chine pour quelques jours pour une formation, ont précisé les autorités sanitaires.Cette salariée chinoise a séjourné du 19 au 22 janvier en Allemagne et à son retour dans son pays « s'est sentie malade », a précisé le directeur de l'Office sanitaire bavarois, le Dr Andreas Zapf.Elle a été diagostiquée peu après positive au coronavirus. Dans la foulée, un des salariés de l'entreprise en Bavière, le groupe Webasto, qui avait participé à la formation avec sa collègue chinoise et qui a fait subitement état de symptômes de type grippal, a été lui aussi confirmé positif au coronavirus.Son état de santé reste toutefois à ce stade « bon », a précisé le médecin. Pour le moment aucun autre cas suspect n'a été signalé mais les autorités font des vérifications sur 40 personnes au total qui ont été en contact avec les deux salariés de l'entreprise contaminés, soit au sein de l'entreprise, soit au sein de la famille du patient allemand.Un cas similaire au Japon ?Par ailleurs, ce mardi matin ...