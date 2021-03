Coronavirus: premier vaccin grâce au Covax au Ghana

La première cargaison de vaccin de l'initiative Covax arrive à l'aéroport d'Accra, le 24 février 2021 ( AFP / Nipah Dennis )

Le président ghanéen est devenu lundi la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre le Covid-19 grâce au dispositif Covax destiné aux pays à faible revenu, tandis que la bataille pour l'accès aux vaccins divise l'OMC.

Partout dans le monde, les campagnes de vaccination s'accélèrent face à la pandémie qui a repris sa progression et a fait au moins 2.531.448 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP lundi.

Si la plupart des pays riches ont déjà vacciné une bonne partie de leur population en achetant directement le vaccin aux producteurs, le Ghana est devenu mercredi la première nation dans le monde à recevoir des doses financées par le dispositif Covax.

Son président Nana Akufo-Addo, 76 ans, a reçu une première injection de vaccin Oxford/AstraZeneca. "Il est important que je donne l'exemple et que je montre que ce vaccin est sûr en étant la première personne à le recevoir", a-t-il déclaré.

Le système Covax vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses.

Fondé par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccin, encore fabriquées en quantités trop réduites pour répondre à la demande mondiale.

La pandémie a aggravé la fracture entre pays riches et pauvres, et plusieurs associations britanniques spécialisées dans l'aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d'une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles, comme le Yémen.

Dans le même temps, de nombreuses voix réclament que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) lève les protections des brevets sur les vaccins anti-Covid pour accroître leur production, une demande inédite dénoncée par les laboratoires.

Cette proposition, qui est loin de faire consensus, doit être débattue lors du Conseil général de l'OMC lundi et mardi.

- "Tenir" 4 à 6 semaines -

Jusqu'à présent, plus de 244 millions de doses de vaccins antiCovid ont été administrées dans au moins 123 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP lundi.

Et l'adhésion de la population au vaccin contre le Covid-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

Un soignant administre le vaccin à un conducteur le 1er mars 2021 à Bali, où une campagne de vaccination au volant a été lancée ( AFP / SONNY TUMBELAKA )

Quatre millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson approuvé par les autorités sanitaires américaines seront distribués dès mardi aux Etats-Unis, le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 513.092 décès pour 28.605.953 cas recensés.

Dans l'UE, ce vaccin devrait être approuvé par l'Agence européenne des médicaments début mars, et distribué à partir de fin mars ou début avril, selon la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a été vacciné contre le Covid-19 lundi, contrairement à des milliers de candidats qui avaient pris rendez-vous dans les hôpitaux par le biais d'une application défectueuse.

L'Inde s'est fixé l'objectif ambitieux de vacciner 300 millions de personnes d'ici fin juin, mais n'en a immunisé jusqu'à présent que 14 millions, essentiellement des personnels de santé et des forces de sécurité.

Nombre de morts liés au coronavirus officiellement annoncés par pays, au 1er mars à 11H00 GMT ( AFP / )

Les Philippines ont elles commencé lundi à administrer le vaccin chinois CoronaVac, tandis que Bali a lancé une campagne de vaccination au volant.

Dans le même temps, l'inquiétude croit avec la propagation de nouveaux variants.

Les autorités britanniques ont ainsi lancé un appel pour retrouver une personne ayant importé au Royaume-Uni le variant du coronavirus détecté au Brésil, susceptible de résister davantage que les autres aux vaccins.

La pandémie a fait près de 123.000 morts au Royaume-Uni et le gouvernement entend protéger le bénéfice de la campagne massive qui a permis de vacciner plus de 20 millions de personnes avec une première dose et les sacrifices consentis par les Britanniques, qui vivent depuis début janvier leur troisième confinement.

Une soignante se prépare à administrer le vaccin anti-Covid à une femme dans un hôpital de New Delhi le 1er mars 2021 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

En France, le président Emmanuel Macron a appelé lundi à "tenir" encore "4 à 6 semaines" avant de pouvoir desserrer certaines contraintes.

Pour leur part, les Néo-Zélandais se montrent moins disciplinés: la Première ministre Jacinda Ardern a exhorté ses compatriotes à "réprimander" les personnes enfreignant les restrictions liées au Covid-19 au moment où la colère monte à la suite d'une série d'infractions qui ont contraint Auckland à être à nouveau confinée.

