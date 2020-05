Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Premier décès en France d'un enfant souffrant d'un syndrome évoquant la maladie de Kawasaki Reuters • 15/05/2020 à 18:49









MARSEILLE (Reuters) - Un garçon de neuf ans est mort le 8 mai à Marseille après avoir développé un syndrome faisant penser à la maladie de Kawasaki et avoir été en contact avec le nouveau coronavirus sans en développer les symptômes, un premier cas mortel de ce type en France et le second en Europe, ont déclaré vendredi des médecins de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) lors d'une conférence de presse. L'enfant avait été admis le 2 mai à l'hôpital Nord de Marseille où une scarlatine avait été diagnostiquée. De retour chez lui, il a été victime d'un malaise cardiaque grave et placé en réanimation à l'hôpital marseillais de la Timone où il est décédé. Au total, 125 cas évoquant la maladie de Kawasaki, qui altère notamment le fonctionnement cardiaque chez l'enfant, ont été répertoriés en France depuis une alerte lancée par Santé Publique France le 29 avril. "L'enfant présentait des signes pouvant ressembler à une maladie de Kawasaki. Sa sérologie pratiquée au sein du service de réanimation pédiatrique indiquait qu'il avait été en contact avec le coronavirus sans en développer les symptômes dans les semaines précédentes", a déclaré le professeur Fabrice Michel, chef du service d'anesthésie réanimation pédiatrique de l'AP-HM. "La pathologie de cet enfant a entraîné une atteinte cardiaque provoquant des lésions cérébrales, cause de sa mort", a-t-il ajouté. "Le tableau clinique de l'enfant s'apparente au tableau clinique des 125 cas répertoriés par Santé Publique France en collaboration avec plusieurs sociétés savantes pédiatriques et ceci dans la France entière", a dit le professeur Michel évoquant "une pathologie encore méconnue". "Ce qui est certain, c'est que cette maladie reste heureusement très rare. Elle peut être grave mais évolue bien dans la grande majorité des cas", a-t-il conclu. (Marc Leras, édité par Bertrand Boucey)

