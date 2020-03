Coronavirus : pourquoi le fret ferroviaire est sur un fil

C'est une sorte d'« effet papillon », lorsqu'un événement localisé déclenche toute une série de manifestations loin de là où il s'est produit. Les céréaliers en ont subi plusieurs ces derniers jours. Un professionnel de l'amidonnerie (extraction d'amidon à partir de végétaux) raconte la difficulté de prévoir le transport des marchandises par le rail, dont il a pourtant grand besoin. Les prévisions de trafic, dit-il, « peuvent changer d'heure en heure. On peut avoir chargé un train, et apprendre que finalement il ne part pas, car le conducteur a été placé en quarantaine, son épouse ayant le coronavirus ».

Le fret ferroviaire est essentiel pour la profession. Il transporte chaque année des millions et des millions de tonnes de céréales - la filière en produit près de 70 millions par an -, ainsi que des pommes de terre et autres denrées, dont une moitié entre au cœur des usines par le rail. « Nos trains doivent arriver à l'heure pour pouvoir regrouper les silos et charger les marchandises. Normalement, tout est prévu à la minute près. Nous avons des stocks tampons, mais nous fonctionnons sur un système de flux tendus. Le transport ferroviaire est stratégique pour nous. »

Un enjeu vital

Fret SNCF, la filiale de l'entreprise en charge du transport de marchandises, a dû s'adapter au plus vite à l'épidémie. L'enjeu est vital, puisqu'il s'agit d'approvisionner le pays en produits alimentaires. Mais

... Lire la suite sur LePoint.fr