Coronavirus : pourquoi la région de Marseille a été choisie pour accueillir les rapatriés

La région marseillaise est au centre du dispositif du gouvernement pour faire face au coronavirus. Alors que 182 rapatriés étaient déjà pris en charge à l'hôtel-club Vacanciel de Carry-le-Rouet, un nouveau contingent est arrivé ce dimanche par avion spécial de Wuhan (Chine). Des familles les ont rejoints, mais d'autres rapatriés sanitaires passeront leurs deux semaines de quarantaine dans les bâtiments beaucoup plus austères de l'école nationale supérieure d'officiers des sapeurs-pompiers (Ensosp).Situé en pleine zone d'activité aux milieux de nombreuses entreprises près de l'aérodrome d'Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône) et de la maison d'arrêt de Luynes, l'Ensosp n'accueille actuellement aucun stagiaire et des précautions drastiques ont été prises. « Il y a des sas partout, des zones confinées, des barriérages... Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, tout est prêt », explique la députée LREM de la circonscription Anne-Laurence Petel, qui a visité les installations avec le Secrétaire d'Etat à la santé Adrien Taquet, venu accueillir les rapatriés. « Des médecins, des infirmiers et des psychologues de la réserve sanitaire sont mobilisés. Il est normal de proposer un accueil de qualité à nos compatriotes qui ont besoin de solidarité. »Des chambres étanches et stériles à la TimonePourquoi une telle concentration des moyens dans les Bouches-du-Rhône ? Adrien Taquet donne des explications : « Ce choix a été fait car le département répondait aux critères qui avaient été édictés. À savoir, un aéroport pouvant accueillir un A380, être doté d'un hôpital de référence sur ces pathologies et de centres d'hébergements avec une grande capacité d'accueil. Marseille et ses environs présentaient ces atouts. » VIDÉO. Pourquoi les Français de Wuhan sont rapatriés autour de Marseille Questionné sur le fait que d'autres grandes villes, comme Paris ou Lyon, auraient aussi pu faire ...