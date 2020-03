Coronavirus : pourquoi la Nouvelle-Aquitaine reste relativement épargnée

C'est un constat sans réelle justification scientifique, mais au demeurant statistiquement bien réel. La Nouvelle-Aquitaine est, depuis le début de l'épidémie, l'une des régions françaises les moins touchées par le Covid-19. À regarder la carte de France, les douze départements (Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, Pyrénées-Atlantiques, Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze) qui la composent font figure de zone relativement épargnée.Avec « seulement » 305 cas de Covid-19 recensés, 56 hospitalisations et 3 décès, la Nouvelle-Aquitaine (presque 6 millions d'habitants) est donc, juste derrière les Pays de la Loire, la seconde région la moins frappée par le virus. « Mais ce retard est en train d'être rattrapé. Ce qui présage une réelle augmentation des cas dans les jours à venir », prévient d'ores et déjà le Dr Daniel Habold. Le directeur du pôle santé publique de l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine parle d'une « espèce de drôle de guerre » avant de faire remarquer que « les comptes sont devenus très complexes à établir avec les mobilités observées ces derniers jours. Mais on suit exactement la pente d'augmentation qui est dans la modélisation ».Lire aussi La région Grand Est dans l'ouraganDans ce contexte, la très relative protection dont semble jouir encore la Nouvelle-Aquitaine n'empêche pas certains Bordelais de quitter la métropole...