Coronavirus : "plutôt que d'assumer les défaillances", le gouvernement "ment", accuse Marine Le Pen

La présidente du RN rejoint toutefois le gouvernement sur l'idée d'un déconfinement progressif.

La présidente du RN Marine Le Pen lors d'une conférence de presse, le 3 mars 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La présidente du Rassemblement nationale Marine Le Pen a poursuivi vendredi 3 avril ses critiques envers la "stratégie du gouvernement" pour lutter contre l'épidémie de coronavirus , au lendemain des déclarations du Premier ministre Edouard Philippe, qui a notamment expliqué que la route vers le déconfinement serait encore longue.

"Ce qui m'a profondément agacé dès le départ, c'est que le gouvernement s'est retrouvé confronté à des défaillances et plutôt que d'assumer ces défaillances, dont une partie n'était pas entièrement de son fait, ils ont menti ", a t-elle accusé à l'antenne de BFMTV , dans la lignée de ses critiques acerbes émises lundi 30 mars dernier sur franceinfo . "On a commencé par minimiser la gravité du virus, puis sa contagiosité. Puis on a indiqué que les masques étaient inutiles parce qu'on n'en avait pas. Ca a été une suite interrompue de mensonges qui ont créé une défiance de la part de la population française", a déclaré Marine Le Pen.

En faveur d'un déconfinement progressif

Interrogée sur le déconfinement, la présidente du RN a estimé qu' il ne serait "pas sage de déconfiner tout le monde, d'un coup , surtout compte tenu (...) du manque de masques, de protections". Jeudi, le Premier ministre Edouard Philippe a de nouveau indiqué que le "déconfinement ne pourra intervenir que de façon progressive" pour éviter que "nous soyons frappés par une 2e vague qui nous obligerait à nouveau à procéder à des confinements".

"Je pense que la première des choses, c'est peut-être d'envoyer des équipes (...) scientifiques, des équipes gouvernementales pour regarder dans des pays qui ont procédé (...) à des confinements puis à des déconfinements", a poursuivi Marine Le Pen qui estime que le plus important est de procéder "massivement" à des tests de dépistage au sein de la population , aussi bien pour les soignants, mais aussi pour ceux qui continuent à se rendre à leur travail sur place. "S'ils sont touchés par le Covid-19, il faut les confiner", a-t-elle insisté.

La députée du Pas-de-Calais juge par ailleurs que le déconfinement régional, furtivement évoqué par le Premier ministre, "pose un certain nombre de problèmes" . "La crainte que j'ai, c'est qu'il y ait évidemment des gens qui soient tentés de partir dans les régions déconfinées, ce qui (...) rendrait tout ce que nous avons fait et tout les sacrifices que les Français ont fait en respectant ce confinement, vain", a développé la patronne du RN.