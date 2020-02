Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Plus de 3.000 personnes confinées sur un paquebot près de Tokyo Reuters • 05/02/2020 à 12:19









CORONAVIRUS: PLUS DE 3.000 PERSONNES CONFINÉES SUR UN PAQUEBOT PRÈS DE TOKYO TOKYO (Reuters) - Les autorités japonaises ont placé en quarantaine, pour au moins deux semaines, environ 3.700 personnes se trouvant à bord d'un navire de croisière au large de Yokohama après la confirmation mercredi de dix cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV à bord, qui pourraient en annoncer d'autres. Les personnes testées positives à ce virus, qui depuis début décembre a fait 490 morts essentiellement en Chine, ont été évacuées du navire, arrivé lundi soir dans la baie de Yokohama, pour être hospitalisées au Japon. La batterie de tests, dont seuls 31 résultats sur les 273 effectués sont à ce stade connus, a été décidée après un premier test positif d'un passager de 80 ans, débarqué à Hong Kong le 25 janvier dernier. Pour les passagers toujours présents à bord, le paquebot avait des allures de camp retranché mercredi matin avec confinement dans les cabines et distribution des repas pont par pont. "Nous ne pouvons pas choisir nos repas et ils ont annoncé qu'ils commençaient par le pont inférieur et remontaient - je suis au neuvième pont", a indiqué David Abel, un Britannique diabétique, dans une vidéo diffusée sur Facebook. "Ce n'est pas une bonne chose pour moi qui suis diabétique et je suis certain qu'il y a de nombreux autres diabétiques sur le paquebot". Présent à bord avec six membres de sa famille, un habitant de Hong Kong âgé de 43 ans a fait savoir de son côté qu'ils n'avaient eu en guise de déjeuner que du café et de l'eau et, sans leur nourriture personnelle, ils seraient restés le ventre vide. Sur une vidéo publiée par leur fille sur Instagram, un couple d'Américains, Gay et Phil Courter, préféraient eux en rire - "La nourriture est bonne, l'équipage est de bonne humeur et nous sommes tous dans le même bateau. Et le stock de bon Pinot noir n'est pas encore épuisé." La compagnie américaine Princess Cruises (groupe Carnival Corp) a assuré que l'ensemble des passagers coincés à bord du Diamond Princess seraient entièrement remboursés et bénéficieraient d'un crédit pour une autre croisière. (Ju-min Park et David Dolan, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

