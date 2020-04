Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Plus de 10 millions de salariés au chômage partiel en France Reuters • 22/04/2020 à 09:06









CORONAVIRUS: PLUS DE 10 MILLIONS DE SALARIÉS AU CHÔMAGE PARTIEL EN FRANCE PARIS (Reuters) - Plus de 10 millions de salariés du secteur privé relevant de 820.000 entreprises françaises bénéficient désormais du dispositif de chômage partiel mis en place dans le cadre des mesures de soutien à l'économie française dans le contexte de crise liée à l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Ce matin en France, il y a 10.200.000 salariés du secteur privé (...) qui sont au chômage partiel", a déclaré Muriel Pénicaud sur BFM Business. "C'est plus d'un salarié sur deux et c'est six entreprises sur dix (...) parce que c'est plus de 820.000 entreprises" qui ont recours à ce dispostif, a-t-elle ajouté. "C'est considérable", a souligné la ministre. (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.