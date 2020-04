Coronavirus : "Plus d'un salarié sur trois" désormais au chômage partiel, annonce Muriel Pénicaud

Au total, selon les prévisions du ministère du Travail, le seul chômage partiel devrait coûter 24 milliards d'euros aux finances publiques, pour 3 mois de couverture.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud le 1er avril 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Environ "732.000 entreprises soit "plus d'une entreprise sur deux" bénéficient à l'heure actuelle du dispositif de chômage partiel mis en place depuis le début de la crise du coronavirus, a révélé mercredi 15 avril la ministre du Travail Muriel Pénicaud au micro de Radio Classique. "Il y a aujourd'hui 8,7 millions de salariés en France dont le salaire est payé par l'Etat. C'est inédit" , a indiqué la ministre, soit "plus d'un salarié sur trois".

Au total, selon les prévisions de son ministère, le seul chômage partiel devrait coûter 24 milliards d'euros aux finances publiques, pour 3 mois de couverture. "On voit bien qu'une partie très importante de l'économie est au ralenti ou à l'arrêt. Mais le rôle de l'Etat est aussi de protéger en cas de crise. C'est un investissement et cela va permettre de repartir avec le déconfinement, puisque les entreprises auront gardé les compétences", a-t-elle estimé.

Le projet de loi de finances rectificative présenté mercredi en Conseil des ministres permettra en outre "à l'Etat de garantir les emprunts consentis par la Nouvelle-Calédonie afin de mettre en place un dispositif équivalent au chômage partiel" dans ce territoire, a annoncé mardi Edouard Philippe.

Le dispositif du chômage partiel permet au salarié d'être indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Son coût est partagé entre l'État et l'Unédic, l'organisme qui gère l'assurance chômage.

Interrogée sur les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de la culture et de l'événementiel, Mme Pénicaud a répété que le gouvernement préparait "un plan de soutien à ces secteurs" qui vont "connaître un peu plus longtemps que les autres des difficultés". Au même moment, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin expliquait sur Europe 1 que le gouvernement travaillait à annuler 750 millions d'euros de charges fiscales et sociales actuellement reportées.