CORONAVIRUS: PINAULT (KERING) DIMINUE SON SALAIRE FIXE DE 25% PARIS (Reuters) - François-Henri Pinault, le président-directeur général de Kering, a décidé de diminuer son salaire fixe de 25% à compter du 1er avril et jusqu'à la fin l'année dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l'activité économique, annonce le groupe de luxe dans un communiqué publié vendredi. En complément, François-Henri Pinault et le directeur général délégué, Jean-François-Palus, ont renoncé à la totalité de leur rémunération variable annuelle sur 2020, ajoute le communiqué. (Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

