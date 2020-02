Coronavirus : peut-on légalement contraindre quelqu'un au confinement ou à la quarantaine?

Peut-on entraver temporairement la liberté d'une personne, si elle présente un risque de contamination pour le reste de la population ? Cette question entremêlant principes de liberté individuelle et de santé publique s'invite, alors que l'on recense à ce jour six personnes infectées par le coronavirus 2019-nCoV dans l'Hexagone. Et elle s'impose d'autant plus que les 200 Français rapatriés depuis Wuhan, épicentre du virus en Chine, ont gagné le tarmac de l'aéroport d'Istres ce vendredi. Parmi eux, deux personnes ont d'ailleurs présenté des symptômes pendant ce rapatriement, l'une dans l'avion, l'autre dans le bus. Mais « amenées au centre hospitalier universitaire de Marseille, elles ont été testées négatives », a rassuré dans la soirée la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Il est demandé à tous ces rapatriés de passer 14 jours en confinement dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, afin d'acquérir la certitude qu'ils ne sont pas infectés par le 2019-nCoV. Un principe de précaution indispensable, alors qu'à ce jour ce coronavirus a contaminé plus de 10 000 personnes et fait 213 morts. Le «deal»... et la loiTous ces Français ont « passé un deal avant de monter dans l'avion » qui les a ramenés en France, nous rappelle la préfecture de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur (PACA). « Ils ont signé un document dans lequel elles s'engagent à respecter ce confinement de 14 jours ». Il n'est pourtant pas inenvisageable que certains de ces rapatriés décident de leur propre chef de quitter le centre de vacances avant la période prévue. Le préfet pourra alors les contraindre à y retourner.Une loi, née des enseignements de l'épidémie du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui a touché la France en 2003, encadre désormais ces mesures extraordinaires d'isolement. LIRE AUSSI > Coronavirus : origine, transmission, prévention... toutes les réponses à ...