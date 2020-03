Coronavirus : peut-on exercer son droit de retrait ?

Ils estiment être trop exposés à l'épidémie de coronavirus. Les salariés du musée du Louvre à Paris, qui voit défiler 30 000 visiteurs par jour en moyenne, exercent leur droit de retrait depuis dimanche 1er mars. Dimanche et lundi, les portes du musée sont restées fermées. En Île-de-France, des chauffeurs de bus, dont 200 dans l'Essonne, ont également exercé leur droit de retrait. Ils demandent des protections et que leurs bus soient désinfectés.Prévu dans l'article L4131 du Code du travail, le droit de retrait permet à un (ou plusieurs) salarié de se retirer, après en avoir alerté son employeur par quelque moyen que ce soit ? même s'il est préférable de garder une trace écrite ?, de « toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ». L'employeur doit alors prendre les mesures nécessaires pour que la sécurité du salarié soit de nouveau assurée et qu'il puisse reprendre le travail. Pendant ce temps, « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise » contre le salarié.Lire aussi Coronavirus : bientôt le stade épidémique 3 en France ?Un droit à apprécier au cas par casL'épidémie de Covid-19 représente-t-elle un danger grave et imminent pour les salariés ? Pour Élisabeth Borne, pas vraiment. Sur CNews, la ministre des Transports a...