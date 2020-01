Coronavirus : peut-on déjà parler de taux de mortalité ?

Le nombre quotidien de décès du nouveau coronavirus a fait un bond sans précédent, ce jeudi, avec 38 morts. Au total, 170 personnes ont succombé à cette pneumonie virale, toutes en Chine. La ministre de la Santé s'était cependant voulue rassurante, mardi, au sujet du taux de mortalité du virus 2019-nCoV : il serait « clairement inférieur à 5 % ».Soit une mortalité plus faible que lors de l'épidémie du Sras, qui avait fait 774 morts en 2002 et 2003, sur les 8096 personnes infectées.Pourtant, il semble trop rapide d'assurer que le nouveau coronavirus est « moins mortel que celui du Sras ou du Mers »... tout simplement car il est impossible d'établir un taux de mortalité précis. Arnaud Fontanet, directeur du département de Santé globale à l'Institut Pasteur, qui préfère parler de taux de létalité, l'assure « c'est prématuré, car il y a trop d'inconnues ».Le nombre de contaminés inconnusEt la plus importante reste le nombre de personnes infectées. Officiellement, elles seraient près de 7 700 en Chine, et une centaine dans le reste du monde. Mais il ne s'agit que des cas confirmés. Pour avoir une idée du nombre réel de personnes infectées, deux questions restent encore sans réponse.D'abord le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par une seule personne infectée. Les scientifiques tentent également de savoir à quel stade le virus est contagieux : s'il l'est avant l'apparition de symptômes, comme l'ont avancé les autorités chinoises dimanche, il se pourrait que le nombre de personnes infectées soit bien plus élevé que le chiffre officiel. LIRE AUSSI > Propagation du virus 2019-nCoV : comment les scientifiques tentent de prédire l'épidémie« Nous faisons des enquêtes de sérologie, pour savoir si des personnes infectées ont pu développer des anticorps pour lutter contre le virus », explique Arnaud Fontanet. En clair, l'objectif est de ...