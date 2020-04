Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pertes "dévastatrices" en terme d'emplois, selon l'OIT Reuters • 07/04/2020 à 18:29









CORONAVIRUS: PERTES "DÉVASTATRICES" EN TERME D'EMPLOIS, SELON L'OIT GENEVE (Reuters) - L'épidémie de coronavirus devrait faire disparaître 6,7% des heures de travail dans le monde au cours du deuxième trimestre 2020, soit 195 millions d'équivalents temps plein, selon l'Organisation internationale du Travail (OIT). "Le COVID-19 entraîne des pertes dévastatrices en termes d'heures travaillées et d'emplois", souligne mardi l'OIT dans un communiqué. "La pandémie a un effet catastrophique sur le temps de travail et les revenus, à l'échelle mondiale", ajoute-t-elle, estimant que les effets de cette pandémie seront bien supérieurs à ceux de la crise financière de 2008-09. De fortes réductions sont prévues dans les Etats arabes (8,1%, soit 5 millions d'équivalents temps plein), en Europe (7,8%, soit 12 millions d'équivalents temps plein) et en Asie et Pacifique (7,2%, soit 125 millions d'équivalents temps plein). Les secteurs les plus à risque sont les services d'hôtellerie et de restauration, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les activités commerciales et administratives. "La hausse finale du chômage mondial pour l'année 2020 dépendra pour beaucoup de l'évolution de la situation et des mesures adoptées", ajoute l'organisation, jugeant toutefois très probable que les chiffres de fin d'année soient nettement plus élevés que sa projection initiale, qui était de 25 millions. (Stephanie Nebehay; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.