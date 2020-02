Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pas de suspension de l'espace Schengen envisagée Reuters • 24/02/2020 à 11:13









BRUXELLES (Reuters) - Aucune suspension de la libre circulation des biens et des personnes en vigueur dans l'espace Schengen n'est envisagée malgré la multiplication des cas de maladie due au nouveau coronavirus en Italie, a fait savoir lundi la Commission européenne, qui dit toutefois préparer des plans d'urgence. Quatre personnes ont succombé à la maladie et 165 cas ont été signalés en Italie depuis vendredi, ce qui en fait le pays européen le plus touché. L'Autriche a brièvement suspendu dimanche soir les liaisons ferroviaires avec la péninsule. "Concernant les différents scénarios tels qu'une suspension coordonnée de Schengen, nous ne les envisageons pas pour le moment, mais nous travaillons à divers plans d'urgence", a déclaré Janez Lenarcic, commissaire européen à la Gestion des crises, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Les restrictions de voyage dans l'espace Schengen doivent être proportionnées, coordonnées et fondées sur des preuves scientifiques, a quant à elle estimé Stella Kyriakides, commissaire à la Santé. "Pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas recommandé de limiter les voyages ni le commerce", a-t-elle souligné, ajoutant que des représentants de l'instance se rendraient mardi en Italie pour évaluer la situation. (Marine Strauss, version française Jean-Philippe Lefief)

