Coronavirus: pas de retour à la normale avant mai pour les entreprises françaises en Asie (sondage)

La majorité des entreprises françaises installées en Asie mais hors de Chine ne s'attendent pas à un retour à la normale de leur activité avant le mois de mai, du fait de l'épidémie de coronavirus, selon un sondage publié lundi par les Conseillers du commerce extérieur (CCE) de la France.

Sur les 415 entreprises françaises installées dans la zone Asie-Pacifique ayant répondu au questionnaire envoyé par les CCE de la région, seules 15% pensent qu'une reprise normale de leur activité est possible avant le mois d'avril.

La moitié d'entre elles pensent qu'il faudra attendre au moins début mai, tandis qu'un petit tiers (29%) estime en revanche n'avoir aucune visibilité sur l'issue de la crise. Ce sondage a été réalisé entre le 18 et le 20 février.

Une reprise normale est considérée comme la capacité de retrouver 80% des commandes historiques à la même période.

"Il y a un impact qui commence à devenir sérieux, et surtout, on est dans une situation d'imprévisibilité sur la sortie de crise. Et ça c'est un vrai problème pour les entreprises, qui ne savent pas comment s'organiser sans savoir de quelle longueur sera le trou d'air", indique à l'AFP Alain Bentéjac, président des CCE.

"Au début, les entreprises se disaient que les vacances du Nouvel An chinois allaient juste être un peu prolongées, mais maintenant on n'est plus dans ce cas de figure-là, c'est clair. On est dans une crise beaucoup plus sérieuse et plus durable", explique-t-il.

Sans surprise, les entreprises françaises de la zone Asie-Pacifique les plus touchées sont celles qui ont de forts lien avec la Chine, en particulier dans l'industrie automobile ou électronique, et celles du secteur des services, en particulier celles présentes dans le luxe, le tourisme et les déplacements d'affaires, selon lui.