Coronavirus: pas de nouveau cas en France, leur nombre reste à trois

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, photo du 17 juillet 2019 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Les derniers tests n'ont pas révélé de nouveaux cas de contamination au coronavirus chinois en France et leur nombre se monte toujours à trois, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

"Nous avons toujours trois cas confirmés, il n'y a pas d'autre cas en France", a déclaré le numéro 2 du ministère, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, lors d'une conférence de presse désormais quotidienne sur le sujet.

"Les tests qui ont pu avoir lieu samedi, dimanche ou aujourd'hui (lundi) sont tous négatifs", a-t-il poursuivi.

Dimanche soir, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait fait état de six cas suspects qui étaient à l'étude.

Les trois cas avérés "sont toujours sous suivi médical, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur leur état", selon le Pr Salomon.

"L'évolution doit être suivie de près, les cliniciens sont attentifs à une prise en charge régulière de leur situation", a-t-il poursuivi, en indiquant que leur sortie interviendrait lorsqu'on sera "certain qu'il n'y a plus de risque de transmission".

Ces trois cas sont un homme de 48 ans hospitalisé à Bordeaux, et un homme de 31 ans et une femme de 30 ans hospitalisés à Paris. Le patient de Bordeaux est dans un état "stable et rassurant", avait de son côté indiqué un peu plus tôt l'équipe médicale du CHU de Bordeaux.

Les personnes avec lesquelles ils ont été en contact font l'objet d'un suivi.

Par ailleurs, le rapatriement aérien des Français de Wuhan, épicentre de l'épidémie, qu'organisera la France en milieu de semaine pourrait également concerner des ressortissants d'autres pays européens, a indiqué le Pr Salomon.

"Il y a des mécanismes de coopération européenne. Des discussions ont lieu entre les différents pays européens puisque nous pouvons activer un mécanisme d'entraide européenne, pour avoir une action concertée", a-t-il dit en réponse à une question.

A leur retour en France, ces rapatriés seront dirigés dans "un établissement de santé pour les personnes qui seront malades et dans un établissement d'accueil, d'hébergement, pour les personnes qui ne sont pas malades mais auront besoin d'un suivi renforcé pendant 14 jours", selon le Pr Salomon.

Cet établissement est "en cours de sélection". Les personnes concernées devront y rester pendant 14 jours, durée maximale estimée d'incubation de la maladie, pour s'assurer qu'elles n'ont pas été infectées par le virus.

