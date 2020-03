Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pas de mise sur le marché de la chloroquine en France avant de nouveaux tests, selon Edouard Philippe Reuters • 23/03/2020 à 21:45









CORONAVIRUS: PAS DE MISE SUR LE MARCHÉ DE LA CHLOROQUINE EN FRANCE AVANT DE NOUVEAUX TESTS, SELON EDOUARD PHILIPPE PARIS (Reuters) - L'hydroxychloroquine, un antipaludéen qui aurait donné des résultats contre le nouveau coronavirus, ne sera pas mis sur le marché en France avant de nouveaux tests, a déclaré lundi le Premier ministre Edouard Philippe. Le chef du gouvernement a rappelé l'avis du Haut Conseil de la santé publique qui recommande de ne pas l'utiliser "en l'absence de recommandation, à l'exception de formes graves hospitalières sur décision collégiale des médecins et sous surveillance stricte". "Plus de 800 patients vont pouvoir entrer dans une série de tests cliniques pour la chloroquine et d'autres molécules", a ajouté Edouard Philippe lors d'un entretien sur TF1. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

