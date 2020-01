Coronavirus : «Pas de cas douteux en France», rassure Agnès Buzyn

Le coronavirus n'a pas encore passé les frontières françaises. Alors que la psychose continue de gagner la Chine, avec la mise en quarantaine des villes de Wuhan et Huanggang, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est voulue rassurante quant au risque de contracter ce mystérieux virus en France. LIRE AUSSI > Virus chinois : cinq minutes pour comprendre l'épidémie« Il n'y a pas de cas douteux en France », a-t-elle tempéré lors d'un point presse, ce jeudi. « Les services d'urgence sont en alerte », a-t-elle insisté, estimant que les autorités étaient en mesure d'établir « un diagnostic très rapide ». En cas de doute, « la conduite à tenir est d'appeler le 15 », a-t-elle rappelé.Près de 600 personnes atteintesAgnès Buzyn a également dressé un bref état des lieux de la situation en Chine, avec près de « 600 personnes atteintes par le virus », « une centaine » de patients hospitalisés « pour des cas graves » et 17 morts. VIDÉO. Coronavirus : « On a peur » affirme une infirmière d'un hôpital de Wuhan La ministre l'a confirmé, « tous les premiers cas proviennent d'un marché avec des animaux vivants » à Wuhan. L'incubation serait « de deux à 12 jours ». Selon ses déclarations, des soignants auraient eux-mêmes « attrapé » le virus après avoir été « en contact avec des malades ».De plus en plus de pays touchésPar ailleurs, si aucun cas n'a été détecté en France, le virus continue de se propager un peu partout dans le monde. Ainsi, ce jeudi, on apprend notamment que deux personnes ont contracté le coronavirus au Vietnam, que 30 personnes ont été placées en quarante en Arabie saoudite et qu'un fort soupçon d'infection plane sur trois personnes traitées en Ecosse alors qu'elles revenaient d'un voyage dans le Wuhan. De même, Dubaï a annoncé soumettre tous les voyageurs venant de Chine à aux caméras thermiques à leur descente de l'avion. L'aéroport de ...