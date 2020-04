Coronavirus : Pâques, l'épreuve des fidèles

La Sainte-Croix de l'autel de l'église de Chateaumeillant, 12 juin 2016. © David Le Tellier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le confinement peut aussi avoir du bon, c'est du moins l'hypothèse du Père Laurent Berthout. Ce prêtre du diocèse de Bayeux et Lisieux en Normandie correspond régulièrement aves ses ouailles sur WhatsApp. Échanges de bénédictions, prières du matin, ce rendez-vous quotidien a remplacé la messe dominicale ou les groupes de catéchèse.

« Plus qu'angoissés, nous sommes frustrés de ne pas pouvoir nous rencontrer », explique ce religieux 2.0 qui intervient aussi sur RFC Haute-Normandie, la radio des chrétiens. Loin d'être isolés, les croyants peuvent compter sur les ressources d'une communauté soudée pour supporter le confinement. Retour sur ces initiatives parfois originales.

Confinement et Semaine sainte

L'entraide est devenu un sujet de discussion parmi les catholiques de France. Comment, dans l'épreuve, puiser la force pour aider son prochain ? « On essaye d'aborder ce moment un peu compliqué à la lumière de notre foi, ensemble », explique Aline, retraitée à Montpellier. Entourée de ses filles, descendues de Paris, elle correspond très régulièrement avec son groupe de prière : « On discute, on communie et on se soutient mutuellement. Sans prétention », tient-elle à ajouter. Sans prétention, mais avec conviction. C'est, de l'aveu de beaucoup de fidèles interrogés, l'exemple de Jésus qui les guide pendant cette Semaine sainte. Dernière

