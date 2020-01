Coronavirus : origine, transmission, prévention... toutes les réponses à vos questions

2019-nCoV. Quelques lettres et chiffres qui ont mis la planète en émoi, et font craindre une pandémie. Ce nouveau virus, apparu en Chine fin décembre, a fait plus de 200 morts et a conduit l'OMS à déclarer « l'urgence internationale. D'où vient ce nouveau coronovirus ? Comment s'en prémunir ? Quelles conséquences pour la planète ? Voici ce que l'on sait du 2019-nCoV, qui a contaminé des milliers de personnes et tué une centaine.LA MALADIEQu'est-ce que le 2019-nCoV ?Le 31 décembre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas de pneumonie d'allure virale dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. La découverte du 2019-nCoV, en lien avec ces pneumonies, a été officiellement annoncée par les autorités chinoises le 7 janvier. Le 30 janvier, l'OMS a décidé de décréter une urgence sanitaire mondiale.Le nom « nCoV » signifie « nouveau coronavirus ». Les coronavirus sont une grande famille de virus, découverte en 1967, qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères. On les appelle ainsi en raison de l'enveloppe du virus, en forme de couronne. Le 2019-nCoV est un parent du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), apparu également en Chine, en 2002. LIRE AUSSI > 2019-nCoV, coronavirus, épidémie... Le lexique pour tout comprendre du nouveau virusQuels sont les symptômes ?Les personnes contaminées par le 2019-nCoV peuvent développer des symptômes similaires à ceux d'une grippe modérée : fatigue, frisson, fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement, indique le ministère de la Santé.Mais ce virus peut s'avérer mortel chez les patients les moins résistants. Les personnes atteintes de maladies chroniques préexistantes telles que l'hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires semblent plus susceptibles de développer des formes sévères, de même ...