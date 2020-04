Coronavirus : « On ne fait plus du funéraire, on fait du sanitaire »

Un enterrement à Mulhouse, le 1 er avril 2020. © SEBASTIEN BOZON / AFP

Grégory Schmitt a ouvert son agence de pompes funèbres en novembre, à Mulhouse. Il s'est installé en face du centre hospitalier Emile-Muller, là où l'armée a érigé, il y a quelques jours, un hôpital de campagne pour soulager le service de réanimation. Le quadra a évidemment pris de plein fouet la vague de décès dus au Covid-19, qui a violemment frappé la sous-préfecture du Haut-Rhin. Un jour, il raconte avoir vu « huit ou neuf corbillards qui sortaient en se suivant de l'hôpital ». L'Insee a calculé que, du 1er au 23 mars, les décès ont augmenté dans le Haut-Rhin de 84 % par rapport à la même période l'an passé, soit la hausse la plus importante des départements français. « Le dernier week-end, témoigne Grégory Schmitt, on a fait les trois quarts de l'activité d'un mois entier ! » Et chaque semaine depuis le début de l'épidémie, il réalise en moyenne le travail d'un mois.

Dans les départements les plus touchés, comme la Seine-Saint-Denis (+ 63 %) ou le Val-d'Oise (+ 47 %), les entreprises de pompes funèbres sont submergées. Mais, assurent leurs représentants, elles tiennent le choc. « J'arrive à suivre », explique Grégory Schmitt. Comme ses confrères, il pare au plus pressé. Il ne vend que deux ou trois modèles de cercueil, tous fabriqués en France, et ne propose pas de monuments funéraires. Dans l'urgence, les tombes sont dépouillées ; les familles qui souhaitent ériger une stèle, par exemple,

... Lire la suite sur LePoint.fr