Coronavirus : "On a l'impression que l'économie prime avant la santé", s'indigne Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT accuse le gouvernement de nourrir une polémique "odieuse" après le dépôt d'un préavis de grève dans des services publics.

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, le 20 février à Paris. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus en France, le gouvernement a imposé la semaine dernière un confinement général, obligeant les Français à rester chez eux. Si bon nombre d'entre eux peuvent faire du télétravail ou sont au chômage partiel , certains sont obligés d'aller travailler, dans des conditions pas toujours idéales, a dénoncé vendredi 27 mars Philippe Martinez.

"Nous avons de nombreux témoignages de salariés qui n'ont pas encore les protections indispensables pour continuer à travailler" , a déploré sur RFI le secrétaire général de la CGT, disant "saluer" l'engagement de "tous (ceux) qui travaillent parce qu'ils sont utiles à aider" à faire face à la crise sanitaire. "Mais il y en a toute une partie qui sont encore au travail et ne devraient pas l'être", notamment dans "l'industrie". "Il n'y a pas besoin de fabriquer des bateaux, des avions, des voitures (...), nous ne voyons pas l'utilité de ce genre de produits en ce moment", a relevé le dirigeant syndical.

"Double effet négatif"

Il y a vu "un double effet négatif" : "des salariés continuent à aller au travail, et pas toujours (avec des) protections nécessaires pour leur santé et pour celle des autres" et "c'est autant de protections en moins, alors qu'on en manque, pour tous les soignants". "On a l'impression que l'économie, entre guillemets, prime avant la santé" , a critiqué le responsable syndical.

Lors de la réunion de l'exécutif et des partenaires sociaux vendredi matin en audioconférence, Philippe Martinez entend "rappeler au président de la République ce (qu'il dit) depuis plusieurs jours : il faut que tous ceux dont l'activité n'est pas nécessaire au règlement de la crise sanitaire aujourd'hui restent" chez eux.

Préavis de grève

Le responsable syndical a en outre défendu le préavis de grève déposé pour avril par une fédération CGT dans les services publics locaux , que le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt a jugé "inopportun".

"Le gouvernement fait semblant de ne pas comprendre ce que c'est qu'un préavis de grève", a-t-il estimé, soulignant qu'il s'agissait simplement de "permettre à ceux qui réclament depuis des jours ou des jours des protections de dire 'si c'est comme ça, on arrête de travailler'". "La polémique générée par le gouvernement est absolument odieuse" , s'est emporté Philippe Martinez, regrettant "une nouvelle provocation".