Coronavirus : «On a été dévalisés en une journée», ruée sur les masques dans les pharmacies françaises

Le coronavirus 2019-nCov est désormais présent dans huit pays, dont les Etats-Unis. En France le ministère de la Santé a enquêté sur deux cas suspects, mais les deux se sont révélés négatifs. « Il n'y a pas de cas douteux en France », a ainsi expliqué jeudi lors d'un point presse Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. « Les services d'urgence sont en alerte », a-t-elle insisté, estimant que les autorités étaient en mesure d'établir « un diagnostic très rapide ». Ce vendredi matin, alors que la situation semble empirer de jour en jour en Chine, la ministre a répété qu'en France, « le risque de propagation est modéré, voire quasi nul ».Ne pas céder à la paniquePourtant, plusieurs pharmacies sont déjà en pénurie de masques de protection. C'est le cas principalement dans les pharmacies d'aéroports. A Roissy, celle du terminal 2 est en rupture de stock. « On a été dévalisés en une journée », admet le pharmacien au Parisien. LIRE AUSSI > Coronavirus en Chine : « Tous les Français veulent rentrer »Même son de cloche du côté de l'aéroport de Lyon. « L'autre jour j'ai vendu plus de vingt boîtes à la même personne » raconte le pharmacien. « Il s'agit principalement de clients asiatiques qui prennent l'avion pour rentrer chez eux ». Il n'est pas encore en pénurie, puisque les stocks de masques étaient importants, mais la demande a fortement augmenté ces derniers jours.Le pharmacien en appelle cependant à ne pas céder à la panique : « La grippe tue des gens en France chaque année, on ne panique pas pour autant », relativise-t-il.Les fournisseurs en rupture de stock ?A Paris, les pharmacies des quartiers touristiques sont elles aussi touchés par la pénurie de masques de protection. « J'ai tout vendu en une après-midi, s'exclame une pharmacienne du Ier arrondissement. Hier (jeudi) on m'en a demandé toute la journée, mais je n'en ai plus ». Là aussi, ce sont ...