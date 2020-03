Coronavirus : Olivier Véran appelle les revendeurs de solutions hydroalcooliques à ne pas gonfler les prix

Le ministre de la Santé a également rassuré mardi sur une éventuelle pénurie de ce produit, dont l'usage est au coeur des recommandations sanitaires.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 29 février 2020. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Face à la propagation du coronavirus dans l'Hexagone , de nombreux Français cherchent à s'approvisionner en solutions hydroalcooliques. Si les flacons manquent actuellement dans certaines pharmacies, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré mardi 3 mars sur RMC / BFMTV que "les Français qui ont besoin d'acheter du gel hydroalcoolique vont en trouver" dans les officines. "On a un énorme producteur français de gel hydroalcoolique qui est capable de faire face à la demande", a-t-il expliqué.

Le ministre a également lancé un avertissement face à la tentation de certains revendeurs d'augmenter les prix. " Ce que je demande, c'est que le prix ne soit pas multiplié par le contexte . Ce n'est pas acceptable!", a-t-il lancé.

Des masques disponibles pour les professionnels de santé

Olivier Véran a également annoncé que dix millions de masques pour les professionnels de santé avaient été déstockés et répartis dans toutes les pharmacies de France. 15 à 20 autres millions arriveront "à mesure que les besoins se font sentir". " L'ensemble du personnel de santé de ville qui justifie de porter un masque peut aller chercher des boîtes de masques dans les pharmacies d'officine . Les camions sont arrivés hier en priorité dans l'Oise, et aux quatre coins de la France, aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Le ministre a également rappelé qu'en France 191 personnes avaient été diagnostiquées positives au coronavirus dont 3 personnes, porteuses du virus, sont décédées. "Un certain nombre de patients sont guéris et il reste encore une centaine de patients hospitalisés dont une dizaine dans des services de réanimation", a-t-il ajouté. " La mortalité, réévaluée en ce moment, est aux alentours de 1 à 2%, plus importante que la grippe mais bien moins importante que le Sras ", a précisé le ministre. "Nous ne sommes pas en épidémie, nous faisons face à une menace épidémique qui se rapproche et nous anticipons la situation", a-t-il ajouté.