CORONAVIRUS: NOUVELLE BAISSE DES HOSPITALISATIONS EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le nombre de patients hospitalisés en France pour une infection au COVID-19 a une nouvelle fois reculé, de même que celui des malades traités dans les services de réanimation, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. La France comptait dimanche 10.881 patients hospitalisés, 28 de moins que la veille, tandis que les services de réanimations traitaient 869 malades, soit deux de moins que samedi. Neuf décès de plus sont à déplorer par rapport à dimanche, portant à 29.407 le nombre de morts officiellement enregistrés en France depuis le 1er mars. Ce bilan ne tient toutefois pas compte des décès observés dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux qui seront communiqués ultérieurement. Le nombre de nouveaux diagnostics positifs a quant à lui progressé à 157.220, soit 407 cas de plus que la veille. (Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

