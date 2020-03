Coronavirus : nous ne sommes qu'"au début de cette crise", avertit Macron

La France n'est qu'au "début de la crise" de l'épidémie, mais "l'Etat tient", a déclaré Emmanuel Macron vendredi matin.

Emmanuel Macron durant une réunion au ministère de l'Intérieur vendredi 20 mars. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Des propos qu'il a tenus en se rendant dans la Cellule interministérielle de crise, au sous-sol du ministère de l'Intérieur à Paris. Cette réunion devait être suivie d'un conseil de défense et visait à examiner les aspects sanitaires, de contrôle et de continuité de l'économie.

"Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour absorber cette première vague, a déclaré Emmanuel Macron. La crise mobilise tous les aspects de la vie de la nation". "L'Etat tient, nous serons dans la durée au rendez-vous", a-t-il assuré, en remerciant ses ministres d'être là "matin, midi et soir et nuitamment". Le chef de l'Etat a aussi salué la mobilisation de l'Etat à tous les niveaux, et demandé à ses ministres d'être "le plus réactif possible".

Le chef de l'Etat s'est par ailleurs agacé de ceux qui critiquent la gestion de la crise par l'exécutif, en lançant : "Je félicite ceux qui avaient prévu la crise une fois qu'elle a eu lieu". "La France a activé ses dispositifs d'alerte avant même que l'OMS sonne le tocsin", a-t-il fait valoir.

Pour mieux anticiper, le président a déclaré mettre en place une cellule d'anticipation qui doit "identifier les prochains défis qui seront les nôtres à J+8, J+15 et J +un mois".