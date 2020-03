Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nomura voit le PIB mondial se contracter de 4% en 2020 Reuters • 27/03/2020 à 14:00









CORONAVIRUS: NOMURA VOIT LE PIB MONDIAL SE CONTRACTER DE 4% EN 2020 PARIS (Reuters) - L'économie mondiale pourrait se contracter de 4% cette année sous les effets de la pandémie de coronavirus, selon Nomura, qui dit prévoir des contractions supérieures à 40% au deuxième trimestre pour les Etats-Unis comme pour la zone euro. Des risques à la hausse comme à la baisse pèsent sur ce scénario en raison d'incertitudes élevées et de la forte volatilité des marchés, explique le courtier japonais dans une note publiée vendredi. Nomura précise voir le produit intérieur brut (PIB) mondial 2020 à -4% selon son scénario de base, à -2,2% selon un scénario optimiste et à -6,9% selon un scénario pessimiste. En ce qui concerne le seul deuxième trimestre, Nomura dit prévoir des contractions de 42% aux Etats-Unis, de 43% dans la zone euro et de 44% au Royaume-Uni, en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières, soit des chiffres similaires à ceux attendus par le courtier pour le PIB de la Chine au premier trimestre. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.