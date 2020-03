Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Mort de l'ancien ministre Patrick Devedjian Reuters • 29/03/2020 à 12:58









CORONAVIRUS: MORT DE L'ANCIEN MINISTRE PATRICK DEVEDJIAN PARIS (Reuters) - L'ancien ministre et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian a succombé au coronavirus à l'âge de 75 ans dans la nuit de samedi à dimanche, annonce le département dans un communiqué. Avocat de profession, ancien député, porte-parole du RPR (Rassemblement pour la République) de 1999 à 2001, secrétaire général de l'UMP (Union pour un mouvement populaire) en 2007-2008, Patrick Devedjian avait occupé plusieurs postes ministériels dans les années 2000 sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. "Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades", écrivait-il jeudi dernier sur Twitter. Patrick Devedjian est la première personnalité politique française à décéder du Covid-19. Il était marié et père de quatre enfants. (Jean-Stéphane Brosse)

