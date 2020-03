Coronavirus : Mélenchon demande la réquisition de l'industrie textile pour fabriquer des masques

"Il ne s'agit pas seulement de produire pour nous-mêmes mais il s'agit de produire pour aller à la rescousse des autres", estime le chef de file de La France Insoumise.

Jean-Luc Mélenchon, le 21 mars, 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / Ludovic MARIN )

Face à la l'épidémie de coronavirus qui se répand en Europe, Jean-Luc Mélenchon en appelle à une "planification de la mobilisation sanitaire". Invité de Franceinfo TV et France 2 ce mardi 24 mars, le député des Bouches-du-Rhône s'est interrogé sur la stratégie du gouvernement face à la propagation du Covid-19, ainsi que sur les moyens de production mobilisés.

"Quand ceux qui vous parlent, les dirigeants, font comme si on ne planifiait pas la mobilisation sanitaire, vous êtes obligés de vous poser des questions et de dire: 'ça ne colle pas!'", a-t-il averti. Le leader des insoumis prône ainsi notamment une réquisition de l'industrie textile pour produire des masques de protection. "Ne me dites pas qu'avec mille entreprises du textile et 100.000 travailleurs du textile, on n'est pas capable de produire les quantités (de masques) dont on a besoin", a-t-il insisté.

"Vous trouvez normal que ce soit Cuba qui aide l'Italie?"

"Il ne s'agit pas seulement de produire pour nous-mêmes mais il s'agit de produire pour aller à la rescousse des autres qui n'ont pas les mêmes moyens que nous", a-t-il précisé en appelant à être "solidaires, en particulier dans la communauté francophone" et à "déverser les millions de masques dont ils vont avoir besoin" en produisant "jour et nuit". Selon l'ancien candidat à l'élection présidentielle, "il faut aussi produire des milliers et des milliers de respirateurs, pas seulement pour nous. Nous avons les industries mécaniques qui permettent la fabrication, il faut s'y mettre maintenant!" .

Jean-Luc Mélenchon a également mis en exergue les aides de pays extérieurs à des Etats de l'Union européenne. "Vous trouvez normal que ce soit Cuba qui aide l'Italie? Ce ne serait pas à la France, à nous avec les autres peuples européens? Cette Europe ne sert à rien" , a-t-il dénoncé."Le monde d'après a commencé" avec "des demandes des services publics, de l'Etat, de la cohésion", s'est-il néanmoins réjoui. "Car ne croyez pas que le confinement forcé est une solution durable". "Il faut que la sphère publique elle aussi soit dans le monde d'après, elle doit planifier, elle doit réquisitionner, elle doit nationaliser et vous verrez que le pays est capable de se mettre en mouvement", a-t-il plaidé.