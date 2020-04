Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Macron pour des transferts de fonds vers les régions et les secteurs les plus touchés Reuters • 23/04/2020 à 20:03









CORONAVIRUS: MACRON POUR DES TRANSFERTS DE FONDS VERS LES RÉGIONS ET LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a fait état jeudi, à l'issue d'un conseil européen en visioconférence, d'un consensus sur la nécessité d'une réponse rapide et forte à la crise due au coronavirus et a estimé qu'il faudrait des transferts budgétaires vers les régions et les secteurs les plus touchés, tout en reconnaissant l'existence de désaccords sur point. "Il nous faut une réponse solidaire, organisée et forte (...) et il nous faudra une capacité commune d'endettement pour financer cette réponse", a souligné le chef de l'Etat. "Il y a un consensus sur la nécessité d'une réponse rapide et forte. C'est une avancée, personne ne conteste qu'on a un besoin de réponse entre 5 et 10 points de notre PIB. Il y a des désaccords qui demeurent sur les mécanismes", a-t-il poursuivi. "Ce virus est un choc exceptionnel pour nos sociétés, pour nos pays, il implique donc une réponse exceptionnelle", a-t-il ajouté lors d'une intervention télévisée. (Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)

