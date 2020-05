Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Macron et Merkel vont présenter une "initiative commune", dit l'Elysée Reuters • 18/05/2020 à 10:08









CORONAVIRUS: MACRON ET MERKEL VONT PRÉSENTER UNE "INITIATIVE COMMUNE", DIT L'ELYSEE PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron et Angela Merkel s'entretiendront ce lundi avant de présenter vers 17h00 une "initiative franco-allemande", portant notamment sur la question de la santé et de la relance économique face à l'épidémie de coronavirus, a annoncé la présidence française. Le chef de l'Etat français et la chancelière allemande "s'entretiendront en visio-conférence ce lundi 18 mai à partir de 15h30", a indiqué l'Elysée dans une note à la presse. "A l'issue de leur entretien, aux alentours de 17h00, ils tiendront une conférence de presse commune et publieront une déclaration conjointe présentant une initiative franco-allemande", a-t-elle ajouté. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, cette initiative commune "portera sur la santé, la relance économique, la transition écologique et numérique et la souveraineté industrielle". (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

