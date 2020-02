Coronavirus : Macron au chevet de l'Italie

Pour l'Italie, c'est la double peine. Bien que la fulgurante flambée de cas de coronavirus se concentre essentiellement dans le nord de la Péninsule, c'est tout le pays qui semble désormais devoir vivre avec l'image de « zone contaminée ». Si les voisins européens se refusent toujours à fermer les frontières, d'autres pays font moins dans le détail, apprend-on dans la presse transalpine. La Russie déconseillerait ainsi à ses concitoyens de se rendre en Italie, le Koweït annulerait tous ses vols vers « la Botte » et la Jordanie, elle, interdirait son territoire aux voyageurs en provenance d'aéroports italiens.Un « alarmisme » sanitaire qui n'a, semble-t-il, pas gagné la présidence française, bien décidée à honorer l'invitation de l'Italie et maintenir la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Naples pour le 35e sommet franco-italien. « C'est un signal d'être là, de présence, de coopération, de maîtrise de la situation que la France, en tant que partenaire européen, veut donner auprès de son voisin italien », affirme-t-on du côté de l'Élysée.Lire aussi Tout savoir sur le coronavirusUn soutien qui ne sera pas de trop pour Rome qui, en plus de la crise sanitaire, doit également gérer les contrecoups économiques à venir. Les zones les plus touchées par le virus, la Lombardie et la Vénétie (qui comptabilisent 12 décès et 345 des 424 cas de Covid-19 en Italie), sont des régions vitales pour l'économie transalpine,...