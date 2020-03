Coronavirus: Macron appelle le pays "à continuer à tourner"

Emmanuel Macron, lors d'une visioconférence à l'Elysée, le 19 mars 2020 ( POOL / Ludovic MARIN )

Malgré les mesures de confinement, la France doit "continuer à tourner": Emmanuel Macron a exhorté jeudi les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité pour ne pas que l'économie, déjà très affectée par la crise du coronavirus, ne s'arrête.

"Nous devons continuer à produire et à faire tourner le pays", a déclaré le chef de l'Etat en marge d'une visite de l'Institut Pasteur, à Paris.

Il avait passé le même message de mobilisation quelques heures plus tôt au cours d'une visioconférence avec le Premier ministre Édouard Philippe, plusieurs membres du gouvernement et des responsables économiques.

Emmanuel Macron présidera vendredi matin un nouveau Conseil de défense consacré à la crise du coronavirus, quatre jours après la mise en oeuvre de mesures de confinement, a indiqué l'Elysée.

L'exécutif tente de limiter les conséquences de la pandémie qui a imposé "un coup d'arrêt puissant, massif, brutal, à notre économie", selon Edouard Philippe.

Emmanuel Macron en a donc appelé à la "responsabilité +civique+" des entreprises. Et a souhaité que les salariés travaillent "dans le respect des règles de sécurité sanitaire".

Pour l'Elysée, cela n'est pas "contradictoire" avec les mesures de confinement annoncées lundi soir par le chef de l'Etat.

Coronavirus : mobilisation des Etats et Banques centrales ( AFP / )

"La ligne reste : +Vous restez chez vous+(...) mais la poursuite de l'activité n'a jamais été écartée". "Il est absolument compatible et nécessaire de mêler les deux", selon la présidence.

Pour elle, se rendre sur son lieu de travail fait partie des exceptions à la règle du confinement, du moment que le travailleur est en mesure de se protéger sur place : distance minimum les uns des autres, possibilité de se laver les mains régulièrement...

"Dans ce cas, les salariés peuvent retourner sur leur lieu de travail en ne faisant aucun autre déplacement que l'aller-retour qui est requis", insiste l'Elysée. "Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles c'est possible".

- "Primes" -

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait lancé mercredi un message similaire, en expliquant que des effectifs commençaient à manquer dans la grande distribution et les transports, même si les magasins restent bien approvisionnés.

Sa collègue du Travail, Muriel Pénicaud, a frappé plus fort jeudi matin en se disant "scandalisée" par le "défaitisme" d'une fédération d'entreprises du bâtiment qui demande à ses adhérents d'arrêter leurs chantiers.

"On a besoin de tout le monde sur le pont", a insisté la ministre sur la chaîne LCI.

Ses propos marquent le point culminant d'un conflit qui couve depuis plusieurs jours entre le gouvernement et les entreprises du bâtiment.

Ces dernières jugent la situation intenable face aux doutes sur l'approvisionnement en matériaux, mais aussi la volonté de salariés de rester chez eux pour se protéger, et les ordres contradictoires donnés par les clients des entreprises quant à un maintien ou non des travaux.

Face à des discours de ce type, l'Elysée s'inscrit en faux contre l'idée que des pans entiers de l'économie seraient voués à passer à l'arrêt pendant tout le confinement, au motif qu'ils ne sont pas indispensables comme l'alimentation ou les industries de santé.

"Il n'y a pas de secteur essentiel, d'activité qui pourrait continuer à tourner quand les autres sont arrêtées", explique l'Elysée, soulignant l'interdépendance entre les différents secteurs économiques.

En ouvrant la visioconférence, Emmanuel Macron a déclaré vouloir "valoriser toutes celles et ceux qui vont au travail". En particulier "les agriculteurs, celles et ceux qui transforment (les produits), qui les distribuent, qui sont aux caisses dans les magasins, qui gèrent les déchets, qui sont aux guichets de banques, dans nos usines et dans nos industries". Autant d'employés dont "nous avons besoin" et qui devront être "récompensés par des systèmes de primes". "On va mettre en place les mécanismes pour les faire", a-t-il indiqué, sans donner de détail.

