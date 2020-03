Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les villes de Perpignan et Béziers imposent le couvre-feu Reuters • 21/03/2020 à 15:19









CORONAVIRUS: LES VILLES DE PERPIGNAN ET BÉZIERS IMPOSENT LE COUVRE-FEU TOULOUSE (Reuters) - Les villes de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et de Béziers, dans l'Hérault, ont annoncé samedi, au vu de la situation sanitaire, la mise en place d'un couvre-feu dans leur commune avec effet immédiat. A Perpignan, le couvre-feu est instauré entre 20h00 et 6h00 du matin, jusqu'au 1er avril. "Cette décision implique l'obligation impérative pour chacun de rester à son domicile à ces horaires. Il est en conséquence interdit de circuler, par quelque moyen que ce soit, sur le territoire de la commune entre 20h et 6h", a indiqué la préfecture de ce département où 25 patients sont actuellement hospitalisés, dont 15 sont en réanimation. Vendredi soir, les Pyrénées-Orientales déploraient cinq décès. A Béziers, les mêmes interdictions seront imposées à la population entre 22h00 et 5h00 du matin. Les exceptions à cette interdiction ne concernent que les déplacements des personnels des services publics et des activités nocturnes indispensables au bon fonctionnement de la vie du quotidien. Pour les particuliers, seuls les déplacements liés à des motifs impérieux de santé, d'urgence médicale ou de force majeure seront tolérés. Dans son bilan quotidien, l'Agence régionale de santé d'Occitanie recensait vendredi soir un total de 520 cas confirmés de coronavirus dans la région, 185 hospitalisations en cours, dont 67 en réanimation, et 23 décès. Dans le département de l'Hérault, l'ARS comptabilise à ce jour 61 cas avérés dont 21 en réanimation et 5 décès. (Johanna Decorse, édité par Caroline Pailliez)

