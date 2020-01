Coronavirus : les tour-opérateurs français suspendent les voyages organisés vers la Chine

Le syndicat des tour-opérateurs français (Seto) a recommandé dimanche la suspension des voyages organisés vers la Chine jusqu'au 21 février, du fait de l'épidémie de coronavirus.

Des passagers venant de Chine à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, le 26 janvier 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Alors que le nouveau coronavirus a tué 80 personnes et contaminé au moins 2.744 personnes en Chine depuis décembre, trois cas ont été détectés en France, l'un à Bordeaux et les deux autres à Paris. Six cas suspects attendaient toujours dimanche les résultats des tests. Face à l'épidémie du virus en Chine, la France s'organise pour préserver ses habitants. Le gouvernement a annoncé dimanche le rapatriement prochain des Français qui le souhaitent de la zone d'épidémie .

Le syndicat des tour-opérateurs français (Seto) a par ailleurs recommandé la suspension des voyages organisés vers la Chine jusqu'au 21 février. "La fermeture de la plupart des sites touristiques empêche la bonne exécution des programmes et de ce fait les départs sont suspendus jusqu'au vendredi 21 février 2020 inclus", a expliqué le Seto dans un communiqué.

S'agissant des touristes se trouvant déjà sur place, le syndicat des tour-opérateurs ne propose pas de mesure de rapatriement, mais "de se tenir à leur disposition pour répondre à leurs interrogations", et "d'adapter" les programmes aux mesures prises par le gouvernement chinois, a-t-il précisé. "Bien évidemment, ces mesures pourront être modifiées à tout moment en fonction de l'évolution de la situation locale et dans un souci de l'intérêt de la clientèle, des agences de voyage et des tour-opérateurs", a précisé le syndicat professionnel.

Il a indiqué que la recommandation avait été adoptée lors d'une réunion dimanche avec les principaux tour-opérateurs proposant des séjours en Chine. Selon René-Marc Chikli, le président du Seto, "il y a très peu" de touristes français sur place "qui nous demandent un rapatriement".

Il a estimé que le gouvernement chinois avait pris des précautions très fortes pour empêcher la propagation du virus. "Les Chinois ont surabondé et ont pris toutes les mesures qu'ils n'avaient pas pris au temps du Sras" , une autre épidémie qui avait fait des centaines de morts dans le pays au début des années 2000, a-t-il expliqué. "C'est la première fois que vous avez des dispositions prises par un pays mieux disantes que celles recommandées par l'OMS", a-t-il indiqué, soulignant que les autorités chinoises voulaient "absolument montrer" qu'elles géraient la crise au mieux.

S'agissant des reports de voyages recommandés par le Seto, les tour-opérateurs sont invités "à informer leurs clients dans les meilleurs délais", et à leur proposer des "modifications sans frais" ou "des reports sans frais des voyages concernés à une date ultérieure au conditions en vigueur du tour-opérateur".