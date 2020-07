Coronavirus: les restrictions reprennent de la vigueur dans le monde

Un agent de santé tient un thermomètre sur un site de test du Covid-19 à St. John's Well Child and Family center à Los Angeles le 24 juillet 2020 ( AFP / VALERIE MACON )

Contrôles de voyageurs en Europe, restrictions pour les étudiants étrangers aux Etats-Unis, ports de masques obligatoires: les mesures sanitaires contre l'épidémie de coronavirus reprennent de la vigueur alors que l'OMS s'inquiète pour l'Europe et que les cas se multiplient sur le continent américain.

Le nombre total d'infections diagnostiquées sur le sol américain depuis le début de la pandémie est de 4,1 millions.

Le gouvernement Donald Trump, qui, dans le contexte de la pandémie, a déjà suspendu la délivrance de visas, a ciblé vendredi les étudiants étrangers.

Ceux-ci ne pourront plus entrer aux Etats-Unis si leurs cours sont en ligne, ce qui risque d'être le cas dans de multiples universités à cause du coronavirus. Le pays compte près d'un million d'étudiants étrangers.

Un personnel médical prélève un échantillon nasal d'un patient sur le site de John's Well Child à Los angles le 24 juillet ( AFP / VALERIE MACON )

Dans le même temps, sous la pression de la Maison Blanche qui veut réactiver l'économie, les autorités sanitaires ont mis à jour de nouvelles règles pour favoriser un retour en classe des élèves américains à la rentrée.

Dans ce pays, l'imposition du port de masques gagne aussi du terrain: le géant des fast-food McDonalds va obliger tous ses clients à en porter à partir du 1er août.

En Europe, l'épidémie a tué 207.118 personnes pour plus de 3 millions de cas, selon un comptage de l'AFP.

"La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays après l'assouplissement des mesures de distanciation est certainement une cause d'inquiétude", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'organisation a appelé les pays européens à rester réactifs et à lever les restrictions "avec attention" voire à les réintroduire si besoin.

Plusieurs pays de la région ont renforcé les contrôles des voyageurs.

L'Allemagne propose des tests gratuits aux voyageurs de retour dans le pays.

Et la France, où la circulation virale est en "nette augmentation" selon les autorités sanitaires, a rendu obligatoires les tests pour les voyageurs arrivant de 16 pays, dont les Etats-Unis et l'Algérie.

Le Premier ministre Jean Castex a recommandé aux Français d'"éviter" de se rendre en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où le gouvernement a ordonné vendredi la fermeture des discothèques et bars de nuit face à l'augmentation des infections.

La Norvège a, elle, de nouveau imposé des restrictions sur les voyages avec l'Espagne, où l'épidémie repart à la hausse.

La Belgique a battu vendredi un triste record: une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours, ont annoncé les autorités sanitaires, faisant d'elle la plus jeune victime du virus dans ce pays qui connaît une hausse des contaminations, avec 64.847 cas.

En Angleterre, l'obligation de porter le masque dans les magasins et les supermarchés est entrée en vigueur alors que piscines et salles de sport sont appelées à réouvrir samedi.

En Amérique latine et aux Caraïbes, le seuil des quatre millions de cas a également été franchi. Le Brésil à lui seul compte désormais plus de 2,2 millions de cas.

Sao Paulo a décidé de reporter sine die son carnaval, et Rio de Janeiro réfléchit à cette option.

La situation est particulièrement dramatique au Pérou, où le système sanitaire de la deuxième ville du pays, Arequipa, est totalement saturé. Des personnes infectées dorment dans des tentes devant les hôpitaux ou dans leurs voitures, dans l'espoir d'obtenir une place.

Une veuve et ses cinq enfants montrent le 23 juillet 2020 une photo de leur époux et père, Joaquin Barrera, mort du Covid-19 comme ses parents et deux de ses frères à Santiago Nonualco, au Salvador ( AFP / Yuri CORTEZ )