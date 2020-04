Coronavirus : les respirateurs fabriqués par Air Liquid sont-ils inadaptés ?

Alors que selon Franceinfo , les 8.5000 respirateurs d'Air Liquide commandés par l'Etat ne conviennent pas aux patients en grave détresse respiratoire, l'entreprise assure que ce modèle comprend "toutes les caractéristiques pour traiter les patients Covid-19 intubés". Les respirateurs "sont utilisables", a par ailleurs renchéri le ministre de la Santé Olivier Véran.

Un patient atteint du Covid-19 intubé dans un hôpital de Paris, le 7 avril 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

Mené par Air Liquide, un consortium qui rassemble le spécialiste des équipements électriques Schneider Electric, l'équipementier automobile Valeo et le constructeur PSA (Peugeot, Citroën) s'est engagé fin mars à fabriquer "d'ici mi-mai 10.000 respirateurs" pour équiper les hôpitaux débordés par les cas graves de malades contaminés par le coronavirus. Il s'agit de 8.500 modèles Osiris et de 1.500 modèles T60, plus complexes, tous deux déjà fabriqués par Air Liquide, que l'entreprise s'est engagé à vendre à prix coûtant, soit environ 3.000 euros pièce.

Mais selon Franceinfo , les 8.500 respirateurs Osiris ne conviennent pas pour traiter les malades du Covid-19, car ils sont destinés aux cas d'urgence et plutôt utilisables dans les ambulances qu'en salle de réanimation, pour des patients en forte détresse respiratoire qui doivent les supporter parfois plusieurs semaines.

"Ce n'est clairement pas, pour être pudique, un respirateur adapté à la prise en charge d'une détresse respiratoire aiguë compliquée", explique à la radio Philippe Meyer, médecin-réanimateur à l'hôpital Necker à Paris. "Si vous vous en servez pour un syndrome respiratoire aigu, vous avez un risque de tuer le patient au bout de trois jours. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Les malades du Covid ne sont pas faciles à ventiler. Il faut des respirateurs performants avec des systèmes de contrôle des pressions et des volumes. Au mieux, on peut s'en servir pour transporter un patient une demi-heure pour un scanner, mais c'est le maximum qu'on puisse demander à cet appareil", assure de son côté Yves Rebufat, anesthésiste et réanimateur au CHU de Nantes.

Un respirateur validé ?

Contacté par Franceinfo , Air Liquide s'étonne de ces critiques. "Le NHS (National Health Service, le système de santé britannique) a validé ce modèle pour traiter les patients Covid. On peut l'adapter en réanimation moyennant des procédures que nous donnons aux soignants", explique le service de communication. "Ca fait 20 ans (que l'Osiris) est utilisé", a également réagi l'entreprise auprès de BFMTV . "Il a toutes les caractéristiques pour traiter les patients Covid intubés. Ce modèle a fait ses preuves. Ce qui fait sa force c'est sa polyvalence. Il peut s'utiliser en hôpital de campagne, tout comme en ambulance ou en hôpital classique. Il est facile d'utilisation et peut être utilisé par des médecins non aguerris."

"Le choix final de l'Osiris a été fait sur recommandation des experts du ministère de la Santé, et de la Société de réanimation de langue française (SRLF)", assure par ailleurs Air Liquide. Pourtant, le directeur administratif de la SRLF, Martin Lavillonnière, a indiqué à Franceinfo que son association " n'a pas été sollicitée pour rendre un avis sur quel respirateur privilégier pour une production d'urgence" . Le président de la SRLF a en revanche approuvé fin mars une note préconisant de prendre des précautions importantes en cas d'utilisation d'un Osiris pour des patients atteints du Covid-19. Il y est notamment stipulé que "les respirateurs de transport 'mono-branche' type Osiris ou Oxylog ne doivent être utilisés qu'en dernier recours".

"Les 10.000 respirateurs commandés sont utilisables", assure Véran

Face à la polémique, le ministre de la Santé Olivier Véran a réagi. "L'heure est à la mobilisation de tous pour sauver des vies, alors que plus de 5.000 malades sont toujours en réanimation. Pas aux polémiques vaines et malvenues. Les 10.000 respirateurs commandés à Air Liquide sont utilisables" , a-t-il tweeté à la mi-journée.

Un message accompagné d'un communiqué précisant que "la commande passée à Air Liquide l'a été à un moment où le nombre de patients admis en réanimation continuait de croître très rapidement, et où il apparaissait absolument nécessaire de sécuriser la capacité à armer un nombre de lits de réanimation beaucoup plus importants. Il s'agissait de la meilleure solution solution disponible (...) Elle a permis d'éviter de recourir aux solutions de fortune constatées dans certains pays (...) C'est donc un choix de prudence et de responsabilité."