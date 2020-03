Coronavirus: les pompiers, de plus en plus sollicités, "rentrent dans le dur"

Déjà "au front" dans les régions les plus touchées par le coronavirus, les pompiers sont de plus en plus sollicités et commencent à rentrer "dans le dur" dans le reste du pays, soulignent leurs responsables.

"Dans certains endroits comme le Grand Est, la vague est en cours et nous sommes au front. Dans les autres, on s'y prépare", a expliqué mercredi à l'AFP Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), qui chapeaute les quelque 250.000 pompiers du pays.

Le Covid-19 représente aujourd'hui "50 % des interventions des pompiers dans le Grand Est", région où la situation est la plus critique, "et 10 à 20 % dans les départements pas trop atteints", a-t-il précisé.

"Le virus se manifeste notamment par une détresse respiratoire aigüe. Nous devons arriver le plus vite possible pour mettre les patients sous oxygène (disponible dans les camions de pompiers) et les conduire rapidement à l'hôpital pour qu'ils puissent continuer à être sous respirateur et soignés", explique à l'AFP Christophe Marchal, pompier dans le Haut-Rhin et membre du comité exécutif de la FNSPF.

"On n'a aucune idée de l'ampleur qu'aura la vague" du coronavirus en France, "mais on observe ce qui se passe dans le Grand Est", souligne M. Allione, en rappelant que les pompiers disposent au total de 6.357 ambulances, toutes équipées en respirateurs et oxygène.

A la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

