Coronavirus : les places financières mondiales dans le rouge

L'impact économique de la crise sanitaire liée à l'apparition du 2019-nCoV commence à se faire sentir. Les places financières dans le monde étaient orientées à la baisse, ce lundi, face à l'incertitude provoquée par l'épidémie du coronavirus en Chine.En France, l'indice CAC 40 perd ainsi 2,41 % à la mi-journée. Au Japon, le Nikkei a terminé la séance sur une note négative de 2,03 %. En Chine, le Shanghai composite décoche, lui, de 2,75 %. Cette même tendance est observée sur les grandes places européennes en Allemagne, en Italie ou encore au Royaume-Uni...Globalement, cette nouvelle crise sanitaire affecte en priorité les actifs à risques comme les actions et les matières premières. Le pétrole Brent a perdu près de 10 % en une semaine en repassant ce lundi sous la barre des 60 dollars le baril. LIRE AUSSI > Coronavirus 2019-nCoV : ces spéculations et théories du complot qui émergentPar ailleurs, des secteurs comme le transport aérien ou encore le luxe et l'automobile, font grise mine. À l'inverse, les investisseurs recherchent des valeurs refuges comme l'or qui engrange une hausse de 0,85 % en une journée.Selon les analystes, cette crise intervient au moment où la Chine qui avait connu des trous d'air était en train de reprendre le dessus.« Les investisseurs s'interrogent sur l'impact économique réel de la crise sanitaire en Chine et sur les effets collatéraux qu'elle aura pour l'économie mondiale qui est en phase de rebond en ce début de premier trimestre. Les prochains chiffres chinois seront à scruter de très près », indique Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque dans La Tribune. VIDÉO. Comment la Chine a tiré les leçons du Sras Reste que pour l'heure, JP Morgan dans sa note hebdomadaire, estime que les conséquences de cette épidémie seront plus régionales que mondiale. Tout dépendra de la durée.Mais surtout, les investisseurs semblent ...