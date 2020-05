Alors que le gouvernement ne veut pas voir les décideurs se décharger de leur responsabilité pénale pour des contaminations par le coronavirus, François Asselin a martelé jeudi matin sur Franceinfo qu'il ne s'agissait "pas d'un risque professionnel".

Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin, le 13 février 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Sénat a adopté lundi 4 mai un dispositif visant à aménager le régime de responsabilité pénale des employeurs , élus locaux et fonctionnaires qui seront amenés à prendre des mesures pour permettre la sortie du confinement. Le dispositif stipule que pendant l'état d'urgence sanitaire "nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée" pour des contaminations par le coronavirus, sauf en cas d'intention délibérée, imprudence ou négligence.

Un amendement auquel le gouvernement s'oppose mais qui est défendu par le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) . Auprès de Franceinfo , François Asselin assure qu'il ne s'agit en aucun cas pour les dirigeants de se décharger de ses responsabilités. "Là, il ne s'agit pas d'un risque professionnel, ce n'est pas un marteau qui peut tomber sur un casque ou une chute où on peut se briser une jambe. Là, c'est une question de santé, donc c'est une responsabilité qui, quelque part, nous dépasse" , a-t-il martelé jeudi 7 mai.

"Si nous mettons toutes ces mesures qu'on nous indique en place et que malheureusement, quelqu'un contracte le Covid-19, ça sera compliqué de savoir s'il l'a contracté au sein de l'entreprise dans le cours de son activité ou à l'extérieur. Et on ne veut pas être des "pigeons" qu'on tire au passage en plein vol" , a-t-il estimé.

M. Asselin a également dénoncé les indications parfois contradictoires du gouvernement sur la bonne pratique à avoir en entreprise. "On ne veut pas être infantilisés, nous aimons prendre nos responsabilités, mais on veut tout simplement avoir un cadre clair qui nous permette de travailler en confiance avec nos salariés", a-t-il insisté.