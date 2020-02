Coronavirus : les paquebots de croisière sont-ils armés contre les épidémies ?

Un vent de panique a parcouru le Costa Smeralda mercredi 29 janvier. Alors que le paquebot de MSC Croisières transportant 7000 passagers revenait d'une semaine en mer, il a été immobilisé pendant douze heures au port de Civitavecchia, à quelques kilomètres de Rome, sans autorisation de débarquer, pour une fausse alerte de Coronavirus à bord.La présence d'une passagère chinoise de 54 ans, atteinte par la fièvre et une forte toux, et de son mari, a mis en alerte les autorités de MSC croisières qui ont immédiatement appliqué le « protocole sanitaire ». Les deux touristes ont été placés à l'isolement dans leur cabine et des médecins sont montés à bord pour effectuer un dépistage du 2019-nCoV. En début d'après-midi, les tests préliminaires au coronavirus se sont finalement révélés négatifs. 751 touristes chinois se trouvaient à bord du bateau, selon l'agence de presse italienne Ansa. VIDÉO. Coincés par le coronavirus sur un navire en Italie : « Pour le moment, pas de panique à bord » Si cet épisode n'était qu'une fausse alerte, ce n'est pas la première fois qu'un paquebot est confronté à une épidémie à bord.En janvier 2019, une contagion de gastro-entérite dans l'Oasis of the Seas de la Royal Carribean avait provoqué la panique à bord. Au total 277 personnes s'étaient retrouvées malades sur les 9000 passagers, ce qui avait précipité la fin de la croisière. À l'époque, le commandant avait mis la salle à manger, la boîte de nuit, les toilettes publiques et une partie du 14e étage en quarantaine.Selon une étude du département de santé publique, de l'université de Turin, le taux de norovirus (responsable de gastro-entérite) présent à bord des navires de croisière a considérablement augmenté ces dernières années.Grippe, Gastro et légionelloseDans un article publié dans la revue médicale suisse en 2004, les chercheurs Nathalie Mezger et Louis Loutan rappelaient que les ...