Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les mesures de restriction de déplacement prolongées à Paris Reuters • 23/03/2020 à 12:20









CORONAVIRUS: LES MESURES DE RESTRICTION DE DÉPLACEMENT PROLONGÉES À PARIS PARIS (Reuters) - Les mesures de restrictions de déplacement et de rassemblement à Paris sur les voies sur berges de la Seine, sur les pelouses de l'Esplanade des Invalides et sur le Champ-de-Mars sont prolongées jusqu'à la fin du confinement instauré en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la préfecture de police de Paris. Cette mesure d'interdiction "s'est avérée efficace au cours du week-end dernier en prévenant les déplacements et rassemblements non indispensables", peut-on lire dans un communiqué. "Il y a lieu cependant de craindre que, si cette interdiction était levée, les strictes consignes de confinement ne soient plus respectées." "Par conséquent, jusqu'à la date de la levée des mesures prises par le Premier ministre portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, tout déplacement et rassemblement" dans ces zones restent interdits, ajoute la préfecture. (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.