Coronavirus: Les Français rapatriés de Wuhan arrivent à Istres

PARIS (Reuters) - L'avion dans lequel se trouvent les Français rapatriés de Wuhan, foyer de l'épidémie de coronavirus dans le centre de la Chine, a atterri à Istres (Bouches-du-Rhône), annonce vendredi l'Armée de l'air, cité par les médias. Les quelque 200 personnes à bord ne présentent aucun symptôme, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, mais seront placées 14 jours en quarantaine dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet et au centre de l'Ensosp, l'école des officiers pompiers située à côté de l'aéroport d'Aix-les-Milles, tous deux également dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé la préfecture. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

