Coronavirus : les Français rapatriés de Chine ont atterri à Istres

Retour en France pour les Français de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie causée par un nouveau coronavirus. Leur avion militaire a décollé de Wuhan vendredi à 7h07 locales (00h07 heure française) et a atterri après environ 12 heures et demie de vol sur la base aérienne militaire d'Istres (Bouches-du-Rhône), aux alentours de 12h30. Ces quelque 200 Français rapatriés seront mis à l'isolement dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, une ville au bord de la Méditerranée, a précisé le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Il s'agit de gens qui ne présentent pas de symptômes.« Psychose » à Carry-le-Rouet« Le cahier des charges était assez clair, [il fallait] un lieu agréable » et « un endroit où il y avait suffisamment de place », a souligné le Pr Salomon. Selon lui, il n'était « pas question de mettre ces personnes dans des lieux de détention ou de soins alors qu'elles ne sont pas malades ».Pendant leur période d'isolement, elles vont faire l'objet d'une surveillance médicale pour s'assurer qu'elles ne sont pas contaminées par le virus : « On va leur demander de prendre leur température, d'avoir un masque ».Des habitants de Carry-le-Rouet sont « dans l'angoisse, me disant : est-ce que c'est sûr qu'ils ne sont pas contaminés ? », a toutefois indiqué le maire, Jean Montagnac. "C'est la psychose, les gens sont affolés"Le maire de Carry-le-Rouet, où doivent être accueillis les Français rapatriés de Chine, dénonce "un danger sanitaire" null pic.twitter.com/ZFCMktLtr3-- BFMTV (@BFMTV) January 30, 2020 Regrettant d'avoir été informé « par la presse » du choix de sa ville avant de l'être par le gouvernement, l'édile s'est toutefois voulu rassurant : « Je n'ai pas d'inquiétude car même s'il y avait quelqu'un de contaminé et qu'on ne le sache pas, ils seront confinés dans un endroit inaccessible ou presque ».Ces ...