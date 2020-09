Coronavirus : les Français doivent être "plus vigilants" lors des réunions privées, demande Emmanuel Macron

"Il ne faut pas se relâcher", a souligné le président mardi, alors que les indicateurs continuent de se détériorer faisant craindre une deuxième vague épidémique.

Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Auvergne, le 8 septembre 2020. ( POOL / JEFF PACHOUD )

Emmanuel Macron a appelé mardi 8 septembre les Français à être "plus vigilants" dans le respect des gestes barrières face au coronavirus "dans les moments de vie privée", au cours desquels les risques de contamination sont élevés. "Il ne faut pas se relâcher dans les moments de vie privée car c'est souvent dans les fêtes privées, dans les moments familiaux, que les contaminations se font ", a déclaré le président lors d'un déplacement en Auvergne. Ces moments de relâchement, "c'est bien normal", a concédé le chef de l'Etat, en appelant à "responsabiliser, et en aucun cas culpabiliser".

Emmanuel Macron a également appelé les Français à être "collectivement beaucoup plus responsables et vigilants sur l'isolement" des patients positifs , en appelant à "refaire de la pédagogie pour que chacun et chacune, quand il est testé positif, respecte les règles".

De nouvelles mesures de lutte contre le virus vont d'ailleurs être examinées vendredi lors d'un conseil de défense sanitaire, a indiqué le président. Y sera en particulier évoquée la question de "l'utilisation différenciée de nos tests", entre "tests nasopharyngés" par exemple et tests "salivaires" ou "antigéniques", "beaucoup plus simples et plus rapides", a indiqué le chef de l'Etat.

L'augmentation du nombre de cas positif au Covid-19, observée depuis le début de l'été, continue de s'accélérer alors que les Français font leur rentrée dans les écoles et dans les entreprises. L'évolution des différents indicateurs est inquiétante dans l'Hexagone : chaque jour, plusieurs dizaines de clusters sont détectés ; le taux de positivité (part des cas positifs, sur l'ensemble des personnes testées sur 7 jours) continue d'augmenter ; le nombre de malades hospitalisés en réanimation augmente également, même s'il reste très loin des niveaux enregistrés en mars-avril. Emmanuel Macron a également jugé "préoccupant(e)" la réaugmentation du "nombre de cas qui arrivent à l'hôpital en urgence".