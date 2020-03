Coronavirus : « Les fausses informations influent sur l'épidémie »

« C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'info [?] mais de prendre des mesures sans précédent. [?] On nous cache quelque chose ou quoi ? ! ! ! ! » À en juger par ses publications sur les réseaux sociaux, le chanteur Matt Pokora a peu goûté l'annulation de son concert après les consignes du gouvernement face à l'épidémie de coronavirus. Au point de verser, comme beaucoup ces dernières semaines, dans la théorie du complot.Échappé d'un laboratoire chinois, breveté un an avant son apparition par un institut financé par Bill Gates, issu d'un « complot ennemi » pour l'Iran, soigné par des traitements simples mais gardés secrets pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques avec un vaccin? Le Covid-19 a déclenché une épidémie de fake news sur les réseaux sociaux. Sebastian Dieguez, psychologue à l'université de Fribourg en Suisse et auteur de Total bullshit ! Au c?ur de la post-vérité, analyse pour Le Point la multiplication de ces théories du complot et leurs conséquences.Lire aussi Coronavirus : les Français de plus en plus inquiets Le Point : Pourquoi cette épidémie de coronavirus suscite autant de théories du complot ?Sebastian Dieguez : C'est le genre de phénomène qui, historiquement, se prête particulièrement aux théories du complot. C'est une crise dont on parle beaucoup, mais qui reste assez mystérieuse, soit le schéma classique de leur émergence. Les...